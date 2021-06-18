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وزير الخارجيّة يؤكد ضرورة تفعيل اللجنة العراقية - الباكستانيّة المشتركة


التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الإقتصادي، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين.

وبحسب بيان للخارجية ، قال الوزير أنّ "باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها: مواجهة الإرهاب والتطرّف".

جاء هذا اللقاء في سياق مشاركة الوزير في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكّد الجانبان على ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة-الباكستانيّة المشتركة، والإسراع في إنجاز الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وفقا للبيان.

واضاف البيان ان " الجانبان ناقشا عدد من ملفات التعاون المشترك في مجال الطاقة، وموضوعة السياحة الدينيّة وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، لما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم، وتطرّقا إلى تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين.

 

من جانبه أعرب وزير الخارجيّة الباكستانيّ عن تطلُّعِ بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية، وفقا للبيان.

 

 

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