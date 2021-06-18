عمليات الجيش التركي تجبر سكان 17 قرية على ترك منازلهم في دهوك

كشف عضو المجلس المحلي في محافظة دهوك عمر سورجي، عن حجم الخسائر جراء استمرار عمليات الجيش التركي مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال سورجي :"17 قرية من سكان قضاء العمادية اضطروا لترك منازلهم جراء استمرار عمليات الجيش التركي، فيما تسبب المعارك الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال لخسائر مالية في 3 قرى تقدر بثلاث مليارات دينار".

وأضاف أن "المئات من المواطنين تركوا قراهم وهجروا مزارعهم، كما تعرضت المنظومة الكهربائية إلى دمار تسبب بانقطاع الكهرباء عن عشرات القرى في ناحية كاني مآسي والعمادية وزاخو".

وأشار إلى أن "استمرار تلك العمليات آثر بشكل على الإنتاج الزراعي لاسيما وأن تلك المناطق تعد منتجة زراعيا".