بابليون : قرار الحكومة بمنح الإقليم مبالغ باثر رجعي مخالفة قانونية

عدت حركة بابليون قرار مجلس الوزراء بمنح إقليم كردستان مبلغ 200 مليار دينار باثر رجعي دون ان ينفذ الإقليم ما عليه ضمن موازانة العام الجاري بانه مخالفة قانونية ودستورية, عازيا السبب في هذا التخبط الى عدم وجود إرادة سياسية لاقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم الموارد الطبيعية للبلاد .

وقال القيادي بالحركة برهان الدين إسحاق , ان ” قرار مجلس الوزاراء الأخير بمنح إقليم كردستان مبلغ 200 مليار دينار باثر رجعي دون ان يسلم الإقليم أي مبالغ جراء بيعه لنفط الإقليم خاصة وان أسعار النفط قد ارتفعت خلال الأشهر السابقة بشكل كبير عما تم احتسابة ضمن الموازنة وكذلك عدم التزامه بدفع مستحقات الحكومة المركزية من المنافذ الحدودية ضمن الإقليم لابد من الوقوف بجدية إزاء هذا القرار المخالف قانونيا ودستوريا ” .

وأضاف إسحاق، ان “القرار تجاهل واضح وصريح للمؤسسة التشريعية من قبل الحكومة وعليه يتوجب على البرلمان استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية والمختصين للكشف عما جرى من اتفاق بين الإقليم وبغداد والالتفاف على قانون الموازنة للعام الجاري” .

وأشار الى ان “الوضع مع إقليم كردستان سيبقى كما هو عليه الا اذا لم يتم إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم الموارد الطبيعية في البلاد ”