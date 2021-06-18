النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية للتقديم على التعيين

دعت وزارة النفط، امس الخميس، ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية للتعيين ضمن ملاكاتها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الأجراء اليومين.

وقالت الوزارة في بيان انه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021، بالسماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف،تدعو وزارة النفط ذوي الاختصاصات الهندسية من المشمولين بهذا القرار إلى تقديم طلباتهم عبر النافذة الإلكترونية التي ستكون متاحة للجميع".

واضافت الوزارة ان " موعد التقديم سيكون اعتباراً من الأول من تموز المقبل 2021".