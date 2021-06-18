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تأكيد رسمي بتسجيل إصابتين بـ"الفطر الأسود" في النجف


أكدت دائرة صحة النجف امس الخميس، تسجيل إصابتين بـ"الفطر الأسود"، مشيرة الى أن احدى الحالتين تماثلت للشفاء.

وقالت صحة النجف في توضيح، إن "حالة الوفاة التي حدثت هذا اليوم بمرض الفطر الاسود تعود لمريض من محافظة ذي قار بعمر ٥٦ عاما حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابتة بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين وهو غير مصاب بفايروس كورونا الا انه يعاني من الإصابة بمرض السكري وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الاسود".

وأضافت أن "مريضة اخرى بعمر ٥٥ عاما كانت مصابة بكورونا واصيبت بالفطر الاسود الا أنها وبحمد الله تماثلت واكتسبت الشفاء التام".

وأكدت صحة النجف أن "مرض الفطر الاسود مرض غير انتقالي والفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

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