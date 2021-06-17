الاستخبارات العسكرية تضبط اعتدة وعبوات في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط اعتدة وعبوات في محافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء ٢٩ وبالتعاون مع الفوج الرابع للواء الالي ٣٠ من الوصول الى كدس للعتاد والعبوات في صحراء كبيسة ب‍الانبار".

واضاف البيان انه "تم ضبط بداخله ٤ عبوات محليه الصنع و ٣ مساطر تفجير وقذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم". وتابع ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة".