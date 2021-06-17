نائبة كردية تطالب بغداد باتخاذ خطوة مهمة قبل إرسالها الأموال للإقليم

اعتبرت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الخميس، أن توزيع بغداد لرواتب الموظفين في إقليم كردستان استمرارا للسرقة من قبل العائلة الحاكمة.

وقالت رجب في حديث صحفي إن “الحكومة الاتحادية قررت إرسال مبلغ 200 مليار دينار للإقليم، والذي لن يسلم برميلا واحداً من النفط ولا عائدات المنافذ الحدودية”.

وأضاف أنه “مع المبلغ المرسل من قبل بغداد تستطيع حكومة كردستان دفع الرواتب كاملة، وتعويض الموظفين عن الاستقطاعات السابقة، ولكن يجب على الحكومة الاتحادية اشتراط عدم استقطاع دينار واحد من الموظفين قبل إرسالها للأموال”.

وكانت مصادر كردية قد تحدثت عن استمرار حكومة إقليم كردستان باستقطاع نسبة 21% من رواتب الموظفين، بالرغم من وجود اتفاق لإرسال بغداد للرواتب.