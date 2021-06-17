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بينهم امرأة.. الاطاحة بثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في سامراء


أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم أمرأة في مدينة سامراء.

وذكرت الخلية في بيان  انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم أمرآة".

وأضافت الخلية، أن "الارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بما يسمى قاطع صلاح الدين"، مشيرة الى أنهم "اعترفوا خلال التحقيقات بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين".

ولفتت الى انه، "تم القبض عليهم ضمن مدينة سامراء، تم تسليمهم الى جهة الطلب".

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