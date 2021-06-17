النائب عن الفتح محمد البلداوي : الحكومة ارسلت اموال المحافظات الى الاقليم ولم تلتزم بقانون الموازنة

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي الخميس، إن الحكومة تختلق الازمات ولا تلزم بالاجراءات القانونية الخاصة بالموازنة بارسال الاموال الى الاقليم .

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن ” الحكومة تختلق الازمات من خلال عدم الالتزام بالاجراءات القانونية الخاصة بقانون الموازنة العامة والتي صوتت عليه كل الاطراف وان اعادت ارسال الاموال الى الاقليم مرة اخر “ مبيناً ان ” ارسال الاموال الى الاقليم يعني الرجوع الى المربع الاول “.

وبين ان ” الحكومة والاقليم لم تلتزم بفقرة 10و 11 من قانون الموازنة العامة وان ارسال الاموال الى الاقليم مرة اخر امر غير صحيح وسيعيدنا للمربع الاول “.

واشار الى ان ” الحكومة ارسلت اموال المحافظات الى الاقليم دون ان يسلم الاقليم ايرادات النفط وعلى الرغم من مرور ستة اشهر على الموازنة وتاخيرها في سبيل ايجاد نص مع الاقليم لتسليم ايرادات النفط رجعنا للمربع الاول بتسليمهم اموال المحافظات “.

واضاف ان ” ارسال الاموال الى الاقليم يعمق الفجوة ولم تكن هناك جدية لتحقيق الاتفاقات والعمل عليها من الحكومة والاقليم “.

يذكر ان الكاظمي ارسل 200 مليار دينار عراقي الى الاقليم وستبعث لهم في كل شهر دون تسليم الايرادات النفطية الى المركز