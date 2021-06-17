خبير سياسي: الكاظمي يقوم بالدعاية والترويج له عبر الاعلان عن مشاريع وهمية

أكد الخبير في الشأن السياسي هيثم الخزعلي، الخميس، إن الكاظمي يضغط على الفقراء برفع سعر الصرف ويهاجم كل من يدافع عنهم ويوصفهم بمستغلي الفقراء.

وقال الخزعلي في تصريح ل/ المعلومة/ إن “الكاظمي يضغط على الفقراء برفع سعر الدولار ويهاجم كل من يدافع عنهم ويوصفهم بمستغلي الفقراء للدعاية الانتخابية “ مبيناً ان ” الكاظمي يقوم بالدعاية والترويج له عبر الاعلان عن مشاريع وهمية“.

واضاف ان” الكاظمي يسعى هو ومستشاريه لدورة انتخابية جديدة ويقوم بالدعاية والترويج له عبر الاعلان عن مشاريع وهمية وتوزيع قطع اراضي للفقراء “.

وبين ان ” على الكاظمي ان يعين الفقراء بخفض سعر وليس ان يتهم الذين يدافعون عنهم بمستغلي الفقراء“ لاسيما ان ” سعر برميل النفط قد وصل لاكثر من 72 دولار وهناك فائض كبير في الاموال“.

واشار الى ” الكاظمي لا يريد احد ان يدافع عن الفقراء وحقوقهم الذين انهكهم موضوع الضرائب وسعر صرف الدولار غير المبرر“.