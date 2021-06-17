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بينهم المدير العام.. القبض على 15 موظفا في شركة تجارة الحبوب بكركوك


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة، على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان  أن "قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة اصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً من مُوظَّفي الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت الدائرة، أنَّ "أمر القبض والتحرّي صدر على خلفيَّة تهمة الإضرار بالمال العام؛ ولوجود تلاعبٍ في درجة جودة محصول الحنطة الاستراتيجيِّ، وكذلك سرقة كميَّاتٍ من هذا المحصول"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من سبعة مليارات دينار".

واشارت إلى تنفيذ "أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهمين، وتسييرهم إلى قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

يشار أنَّ أمر القبض والتحرّي الصادر عن القضاء جاء على خلفيَّة عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة في التاسع من آذار الماضي في مجمع الرياض المخزنيِّ التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ استجابة لما ورد في كتاب مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن طلب التحقيق بخصوص ما جاء في تقرير لجنة تصفير المجمع المُتضمِّن حصول هدرٍ بمبلغ (7,042,000,000) مليارات دينارٍ، حيث تمَّ الانتقال إلى مقر الشركة وضبط الأوليَّات الخاصة بجداول الكميَّات المُسوَّقة، وربطها مع أسماء المُقصِّرين وعرضها على الجهات القضائيَّة.

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