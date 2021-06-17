الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي قدمته هذه الحكومة للمواطنين؟ هل سنعي الدرس في الانتخابات المقبلة؟
وكالة انباء براثا
43
2021-06-17
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي قدمته هذه الحكومة للمواطنين؟ هل سنعي الدرس في الانتخابات المقبلة؟
الفتح: تسليم 200 مليار لكردستان بأثر رجعي مخالفة صريحة
حكم قضائي ثالث ضد عضو سابق بمجلس ادارة مطار النجف المدان بقضية التضخم المالي
النزاهة تضبط (67) معاملة ممارسة مهنة الطب غير مستوفية في المثنى
اندلاع حريق داخل مخزن في منطقة جميلة شرقي بغداد
الصحة: العراق خال من سلالة "دلتا" الهندية حتى الان
الشيخ همام حمودي لمرشحي الفتح: مهمتكم خدمة الناس وحفظ سيادة ووحدة العراق ولن نسمح باستغلال المنصب
قيادي كردي: الشباب الكرد بدأوا بالهجرة بسبب نهب ثروات الإقليم
اعتقال احد مدمني المخدرات بعد قيامه بقتل والدته وشقيقته رمياً بالرصاص ، و احراق دارهم بالعاصمة بغداد.
"ذباح داعش" في قبضة الاستخبارات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بالوثيقة: الثقافة تضيق الخناق على موظفي مقر الوزارة..!
375
الامن الوطني: اعتقال المسؤولين عن مقتل مدير مشروع دواجن الديوانية
262
اعتقال احد مدمني المخدرات بعد قيامه بقتل والدته وشقيقته رمياً بالرصاص ، و احراق دارهم بالعاصمة بغداد.
231
الامن النيابية تبين اسباب عدم اكتمال التقرير الدولي لجريمة سبايكر
223
ثلاثة احكام بالإعدام على قاتل صيدلانية وعائلتها
214
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1754.39
الجنيه المصري
93.28
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
مواطن
: مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع
:
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن
: يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع
:
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد
: لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع
:
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed
: هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع
:
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي
: هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع
:
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير
: في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع
:
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني
: احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع
:
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد
: احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع
:
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو
: لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع
:
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني
: احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع
:
العراق بوصلة العالم
فيسبوك