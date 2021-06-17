الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي قدمته هذه الحكومة للمواطنين؟ هل سنعي الدرس في الانتخابات المقبلة؟

التعليقات

مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ... الموضوع :

قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية

عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ... الموضوع :

المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)

ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ... الموضوع :

لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)

Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ... الموضوع :

اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"

محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ... الموضوع :

مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي

زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ... الموضوع :

اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال

علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ... الموضوع :

،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،

محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ... الموضوع :

قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية

ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ... الموضوع :

القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني