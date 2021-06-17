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حكم قضائي ثالث ضد عضو سابق بمجلس ادارة مطار النجف المدان بقضية التضخم المالي


اعلن مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، صدور الحكم الثالث على المدان جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا عن قضية التضخم المالي.

وقال المصدر  انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمتابعة خاصة من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، صدر هذا اليوم وبناء على تحقيقات لجنة مكافحة مكافحة الفساد والجرائم، الحكم الثالث على المدان جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا عن قضية التضخم المالي له".

وفي ما يلي بنود القرار:

الحكم على المتهم جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي بالسجن لمدة سنتين مقدارها استناداً للمادة ١٩/ ٢ - ٤ من قانون هيئة النزاهة

استرداد مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي

غرامة مالية مقدارها مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.

ولازالت اكثر من عشرين قضية تحقيقية قيد التحقيق.

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