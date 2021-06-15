الشيخ همام حمودي لمرشحي الفتح: مهمتكم خدمة الناس وحفظ سيادة ووحدة العراق ولن نسمح باستغلال المنصب

أكد الشيخ همام حمودي، رئيس كتلة نصحح في تحالف الفتح، إن في مقدمة مهام مرشحي الفتح للانتخابات النيابية القادمة هو خدمة الناس، والدفاع عن قضاياهم، وان يكون المرشح صادقا في أدائه، غير مترفع عن ناخبيه بعد الفوز، ومكرسا وقته وجهده لبناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة.

وأضاف- في كلمة خلال اجتماع تحالف الفتح امس الاثنين برئاسة الحاج هادي العامري مع المرشحين- ان الفتح يتبنى مواقفا واضحة، وكل مرشح باسمه ملزم بالعمل من خلال موقعه البرلماني من أجل عراق مقتدر، ذو سيادة كاملة، يدير أمره بنفسه بدون وصاية أو تدخل خارجي، وان يكون شجاعا في الوقوف أمام اي مشروع يمس سيادة العراق ووحدته، ورفض أي تواجد لقوات اجنبية على أراضيه، وأي مشاريع تجزئة للبلد.

وأشار الى ان مناطق الوسط والجنوب تحملت الكثير جدا من المعاناة والحرمان والظلم، ويجب أن تتغير، وعلينا أن نسعى جميعا لتحقيق عيش كريم وآمن لمواطنيها، منوها الى ما قدمه الحشد الشعبي من ابنائها من تضحيات وانتصارات وان تحالف الفتح متبنيا بقوة الدفاع عن الحشد وحقوق منتسبيه وحفظ دمائهم.

وحذر الشيخ حمودي، من ان قيادة الفتح لن تسمح لأي نائب باستغلال منصبه بأي امتيازات غير قانونية، وتدليس بالأمـوال العامة، وسيتم معاقبة من يستغل منصبه، ليحفظ التحالف سمعته ودماء أبنائه التي قاتلت داعش وضحت من أجل الوطن.

جدير بالذكر، إن تحالف الفتح يضم اربع مكونات هي، منظمة بدر برئاسة الحاج هادي العامري، وعصائب أهل الحق برئاسة الشيخ قيس الخزعلي، وائتلاف نصحح برئاسة الشيخ همام حمودي، وكتلة سند برئاسة احمد الاسدي.