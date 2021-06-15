قيادي كردي: الشباب الكرد بدأوا بالهجرة بسبب نهب ثروات الإقليم

حمل القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة مسؤولية تزايد هجرة الشباب الكرد إلى أوروبا.

وقال داود إن “تزايد هجرة الشباب سببه سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم توزيع الرواتب وقلة فرص العمل ونهب الثروات وحصر المقاولات والأعمال بيد الجهات المتنفذة”.

وأضاف أن “الهجرة لها مخاطر كبيرة على أراوح الشباب الذين يتخذون الطرق الصعبة والمخاطر من آجل الخلاص من الأوضاع السيئة في إقليم كردستان”.

وكان برلمان إقليم كردستان قد دعا لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة أسباب تزايد هجرة الشباب الكرد إلى أوروبا.