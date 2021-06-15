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قيادي في الفتح عدي الخدران : أمريكا تؤجج الاوضاع الامنية مع كل حديث عن خروج قواتها


اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الثلاثاء، الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة التغطية على وجودها في العراق عبر افتعال الخروقات الأمنية.

وقال الخدران إن “ العراق يواجه تحديات واجندة كبيرة منذ انتصاره على داعش الارهابي بعد معارك كبيرة قدم خلالها الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية أنهر من الدماء الزكية لافشال مؤامرة تمزيق وحدته”.

وأضاف الخدران، أن ” داعش عبارة عن اداة مبرمجة من واشنطن ودول اخرى لغرض تحقيق اجندة في العراق”، مؤكدا بان “العمليات الارهابية تتصاعد مع اي حديث عن خروج تلك القوات وهي ورقة ضغط بيد امريكا للدفع من اجل تحقيق مصالحها واجندتها في المنطقة بشكل عام”.

واشار الى ان “الدعم الذي يحصل عليه داعش الارهابي هو الذي اعاد انعاش خلاياه الاجرامية في السنوات الاخيرة بعد انكساراته امام الحشد الشعبي، وفقدانه كل المناطق التي سيطر عليها”، لافتا الى ان “ داعش ورقة امريكية واضحة للراي العام الدولي وهي من كانت وراء ولادته”.

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