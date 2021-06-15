الشيخ قيس الخزعلي: المقاومة لن تتوقف عن الخيار العسكري إلا بخروج القوات الأميركية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن فصائل المقاومة لن تتوقف مطلقا عن الخيار العسكري إلا بالخروج الفعلي للقوات الأميركية.

وشدد الشيخ الخزعلي في كلمة له، إن "الجميع أعد نفسه لكافة التحديات والاحتمالات ولا يتصوروا اننا نخاف من التهديد"، معتبراً أن "قرار التصعيد بدأ تطبيقه بالفعل وعلى الأميركان أن يتأكدوا أن الجهوزية للرد على الرد حاضرة".

وأضاف أن "كل المعارك التي خاضها الحشد الشعبي كانت نتائجها مقرونة بالنصر والتوفيق"، مشيراً الى أن "الحشد الشعبي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة التي تمتلك بعدا شرعيا وقانونيا".