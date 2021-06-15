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النائب عن الفتح ثامر ذيبان : الاتفاقية العراقية الامريكة ما زالت تسبب المشاكل للبلاد


حذر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان الحمداني، الثلاثاء، من أن العراق سيعاني من أزمات ومشاكل مستمرة بسبب الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكة.

وقال الحمداني في تصريح صحفي إن “البرلمان العراقي مصمم على إخراج آخر جندي أمريكي واجنبي من العراق وإلزام الحكومة بتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية”.

وأضاف، أن “الكثير من ابناء الشعب العراقي تعرضوا لهجمات إرهابية، ولم نر أي تحرك من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمعالجة هذه الهجمات”.

وأشار إلى أن “الاتفاقية الأمنية المشؤومة بين بغداد وواشنطن تسببت بالكثير من المشاكل”، لافتا إلى أن “موقف الفتح والقوى الوطنية الثابت والواضح تجاه إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية “.

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