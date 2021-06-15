النائب عن الفتح محمد البلداوي : الحكومة تلاعبت بالدولار بدون رؤية اقتصادية

حمل النائب تحالف الفتح محمد البلداوي ، الثلاثاء، الحكومة مسؤولية التلاعب بالدولار وعدم وجود رؤية اقتصادية لديها مما سببت فجوة سوقية وارتفاع كبير في الاسواق .

وبين البلداوي في تصريح صحفي ،ان ” عدم وجود رؤية اقتصادية استراتيجية لدى الحكومة سببت ارتفاعاً كبيراً في الاسواق والمنتجات وهددت فئات وطبقات من المجتمع وتلاعبت في دخلهم “ مبيناً ان ” ارتفاع الدولار لم يأت من فراغ وانما بعد دراسة وتاكيد من المالية والحكومة بالسيطرة عليه “.

وأضاف ان” الحكومة تعهدت بالحفاظ على سعر الدولار لكنها لم تستطع السيطرة عليه وكانت له انعكاسات كبيرة على السوق “. واشار الى ان ” الحكومة ووزارة المالية هما المسؤولان عما يحدث الان من ارتفاع في المنتجات التجارية والغذائية في السوق “.

وتشهد اسواق العراق التجارية والغذائية ارتفاعاً كبيراً في الاسعار مما أثر على اصحاب الدخل المحدود من جهة وتأخير عملية البناء والاعمار من جهة أخرى .