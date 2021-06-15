العثور على ٤ مخابئ لداعش الارهابي احداها مفخخ في صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الثلاثاء، العثور على ٤ مخابئ لداعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان انه "بأشراف ومتابعة ميدانية من قبل قيادة القوات البرية لمجريات عملية اسود الجزيرة الثانية في صفحتها الثانية، عثرت قيادة عمليات صلاح الدين على ٤ مخابئ لعصابات داعش الارهابي".

واضافت، أن "احد المخابئ مفخخ بالكامل"، مشيرة الى انها "كانت تحتوي على ارزاق وافرشة وعجلة نوع بيكب وقاذفة تم تدميرها من قبل مفارز المعالجة التابعة للقيادة".