النائب عن الفتح حامد الموسوي : : قادة الشيعة مطالبين بإيقاف كواليس الفاعل الخارجي في العملية السياسية

دعا النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، الى ضرورة قيام البيت الشيعي السياسي بفعالية تنهي حركة الفاعل الخارجي بشؤون البلاد.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي انه” حان الوقت لان يأخذ قادة البيت الشيعي السياسي موقفهم بخلق تيار يجبر الفاعل الخارجي بإدارة أمور البلاد من خلف الكواليس”.

وأضاف، ان” الشارع العراقي غاضب جدا من تلاعب السياسيين بمصيرهم ومصير البلد وبتالي هم بحاجة الى وحدة قرار تثبت تكاتف الراي الشيعي حول القضايا المصيرية”.

وأشار الى ضرورة “التقرب من المواطن وكسب ثقته من جديد التي اذهبتها المصالح السياسية والفئوية للأحزاب والكتل وانهاء أزمات البلاد التي تعصف به وحدة تلو الاخرى”.