بالوثيقة: الثقافة تضيق الخناق على موظفي مقر الوزارة..!

شددت وزارة الثقافة على المدراء العامين ومدراء الاقسام ووجهت بعدم خروج الموظف من من قسمه الا بأمر تحريري من المدير أو مدير مكتبه.

وقد أصدرت مديرية التصاريح الأمنية أمراً يذكرنا بالإجراءات البوليسية ايام النظام البائد.

وينص الأمر الذي حصلنا على نسخة منه : على تحمل المدراء العامين ومدراء الأقسام مسؤولية خروج الموظفين.

ويأتي هذا التضييق بعد حادثة تسريب فديو ظهر فيه السيد وزير الثقافة وهو يسأل موظفاً (تأخذ فياغرا؟) وهو الأمر الذي دفع الوزارة لمناشدة الأقلام الشريفة للدفاع عن الوزارة، متهمةً الذين انتقدوا سلوك الوزير بأنهم من الأقلام غير الشريفة.