ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بينهم بالإرهاب

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم اربعة مطلوبين بالارهاب.

وقالت المديرية في بيان انه " تم إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء، بينهم متهمين بالإرهاب"،

مضيفة إن "مفارز الشرطة نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 6 مطلوبين أربعة منهم متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف "بالدگة العشائرية"، ومتهمان اثنان وفق المادة (٤١٣) الإيذاء العمد".

واشارت الى ان "مفارز الشرطة في المحافظة تمكنت من القبض على متهمين بجريمة القتل العمد في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة، فضلا عن إلقاء القبض على متهمين بترويج المواد المخدرة بينهم امرأة".

واكدت المديرية انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المتهمين للجهات المختصة أصوليا".