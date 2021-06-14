العثور على جثة مدير شباب ورياضة نينوى مقتولا

أفاد مصدر أمني، الاثنين ، بالعثور على جثة مدير دائرة الشباب والرياضة في نينوى، منهل محمد خلف، وعليها آثار إطلاقات نارية جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر إن “السلطات الأمنية عثرت على جثة مدير الشباب والرياضة في نينوى، منهل محمد خلف، وبدت عليها اثار اطلاق نار في الرأس، بمنطقة تل عاكوب التابعة لناحية النمرود جنوب مدينة الموصل”.

وأضاف، ان “ظروف الحادث غامضة حتى الآن، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابساته”.