معلومات استخبارية تقود الأمن إلى اعتقال إرهابيين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه "وفقا لمعلومات دقيقة لأحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك التي اكدت تواجد ثلاثة من الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة تركلان بالمحافظة،

وبناءً على ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة حيث تمكنت من القاء القبض عليهم في المنطقة المذكورة". وأضاف البيان، أن "الإرهابيين جرى تسليمهم لجهة الطلب".