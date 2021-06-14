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القضاء يصدر حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لـ"القاعدة"الارهابي


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية، اليوم الاثنين، حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية في محافظة صلاح الدين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "الارهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الارهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)".

وأضاف البيان، أن "الارهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة اضافة الى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهدافه لقوات البيشمركة". لافتاً إلى أن "المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على مجرمي داعش".

واشار الى ان "محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية أصدرت حكمين بالاعدام بحق الارهابي استناداً لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و (406) من قانون العقوبات لسنة 1969".

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