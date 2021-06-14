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الامن النيابية تبين اسباب عدم اكتمال التقرير الدولي لجريمة سبايكر


حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أسباب عدم اكتمال التقرير الدولي في جريمة سبايكر.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر في تصريح للوكالة الرسمية إن" التقرير الدولي في قضية جريمة سبايكر لم يكتمل حتى الآن، لأسباب عدة، الأول منها، أن قسماً ممن قاموا بالجريمة تم القبض عليهم ووصلوا الى المحاكمات، والسبب الثاني، ان هنالك مشكلة في رفات البعض التي لم تسلم الى أهلها".

وأضاف أن "هنالك أكثر من 600 جثة لم تفحص الـ(D N A)، وذلك لعدم وجود التخصيص المالي لفحصهم، ومعرفة عائدية هذه الرفات وتسليمها الى ذويهم".

وأشار إلى انه "قبل أيام تم القبض على اثنين في تركيا مشاركين في عملية سبايكر"، مؤكداً أن "التحقيق مستمر، ولم يكتمل حتى الآن".

وأكد على "عدم مشاركة دول أخرى في التحقيق، وانما التحقيق اقتصر على العراقيين"، مبيناً أن "الأمم المتحدة لديها فريقاً يتابع التحقيق في النتائج، واعدادهم وأين وصل التحقيق".

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الامن النيابية تبين اسباب عدم اكتمال التقرير الدولي لجريمة سبايكر
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