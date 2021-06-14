لجنة نيابية: امريكا تقف حجر عثرة امام الاستثمار الصيني في العراق

اتهم نائب رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة استثمار الشركات الصينية في العراق.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “الأدوات الأمريكية ساهمت بشكل أو بآخر بتعطيل عجلة النمو الاقتصادي العراقي”، معتبرا أن “دخول الشركات الصينية للعراق هو الحل الوحيد للخلاص من الهيمنة الأمريكية”.

وأضاف، أن “أمريكا عرقلت مشاريع الصين في العراق”.

وكان البلداوي قد كشف في تصريح سابق عن محاولات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية لتعطيل الشركات الصينية قبل وصولها إلى العراق.