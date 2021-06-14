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القبض على أحد ضباط التحقيق متلبساً بالرشوة في الديوانيَّة


اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على احد ضباط التحقيق في الديوانية متلبسا بالرشوة، مؤكدة ان العملية جاءت استجابة لشكوى أحد المُواطنين.

وذكرت الهيئة في بيان  ان "تَحَرُّكَات ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانيَّة السريعة والتي جاءت؛ استجابة لشكوى أحد المُواطنين، قادت إلى ضبط أحد الضباط برتبة رائدٍ بتهمة المساومة والرشوة".

وافادت دائرة التحقيقات، بأن "مـلاكـات الـضبـط القَـضَائِيِّ بمـكـتب تحـقيـق الهـيئـة في الـديـوانـيَّة؛ ونتـيجة حضورها الميدانيِّ وتَمَاسِّهَا المباشر مع المواطنين للحَدِّ من عمليَّات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى، تَمَكَّنَتْ من ضبط أحد الضباط برتبة رائدٍ متلبساً بالرشوة، أثناء تلقّيه مبالغ ماليَّة من أحد المواطنين؛ مقابل تسهيل إجراءات الدعوى المُسجَّلة في مركز شرطة حي الإسكان".

وتابعت الدائرة أنَّ "ملاكات المكتب، وبعد استحصال الأمر القضائيِّ، تَحَرَّكَتْ وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وتَمَكَّنَتْ من ضبط المُتَّهم الذي يتولَّى مهمَّة ضابط التحقيق في المركز المذكور؛ وذلك استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)"، مُشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وتفاصيلها والمبرزات المضبوطة، وتمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة تَمَكَّنَتْ من ضبط رئيس منفذ أم قصر ورئيس لجنةٍ فيه بتهمة الرشوة، إذ تشهد عمليَّات الضبط بالجرم المشهود خلال الأيام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عموم محافظات البلد، ولاسيما بعد الزيارات الميدانيَّة التي أجراها رئيس الهيئة القاضي (علاء الساعدي) لمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في مختلف أنحاء البلد، والتي حث من خلالها على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط والعمل الميدانيِّ والقرب من احتياجات المواطنين، وتسهيل وصول الخدمات لهم .

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