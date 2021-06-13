صادقون: تركيا تسعى للسيطرة داخل العراق ودور الرئاسات الثلاث خجول

أكد النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، الاحد، إن موقف الرئاسات الثلاث خجول تجاه التدخل التركي وهي تسعى للسيطرة داخل العراق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن ”موقف الرئاسات الثلاث خجول تجاه تركيا وسياستهم تصاعدية وغير مسؤولة ضده العراق “ مبيناً انه ” يجب ان يكون الاحترام متبادل بين الطرفين وفي جميع الملفات الأمني والمائي ودور تركيا سلبي في جميع الملفات“.

واضاف إن ”دور تركيا سلبي في جميع الملفات وسياستهم تصاعدية تجاه العراق وملف الماء والأمن يجب ان يناقش من قبل الرئاسات الثلاثة “.

وبين ان ” الدور الخجول التي تتخذه الرئاسات الثلاث تجاه ما يحدث من قبل تركيا من قصف مستمر على البلاد وقطع المياه على نهر دجلة “.

وتشهد الاجواء العراقية التركية توتراً كبيراً بعد الاعتداءات المستمرة من الجانب التركي وقطع المياه على نهر دجلة.