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قيادي كردي: الوضع خطير جدا في الاقليم والاحتجاجات الشعبية ستعود


أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الأحد، أن الوضع في إقليم كردستان يزداد سواءً من جميع النواحي.

وقال داود في تصريح صحفي إن “الأوضاع الخدمية سيئة وخاصة بعد رفع الحكومة لسعر الوقود الأمر الذي آثر على الوضع الاقتصادي وحركة السوق وزاد من سوء الأوضاع”.

وأضاف أن “المواطن الكردي لم يعد يحتمل مزيدا من سوء الأوضاع والإهمال الحكومي، وسرقات أحزاب السلطة الذين يتنعمون مع عوائلهم بأموال والثروات التي نهبوها جراء استحواذهم على موازنة كردستان”.

وأشار إلى أن “التظاهرات ستعود إلى مدن الإقليم، بالرغم من التشديد والإجراءات البوليسية والقمعية التي تمارسها أحزاب السلطة ضد المواطنين”.

ويعاني مواطني اقليم كردستان من سوء الادارة الاقتصادية للاقليم  وقطع رواتب الموظفين فضلا عن رفع اسعار السلع ما ادى الى حدوث تظاهرات كبيرة في جميع المحافظات للمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

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