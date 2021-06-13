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قيادي: الحشد الشعبي احبط اكبر مؤامرة بالشرق الاوسط والاساءة لتضحياته خيانة


اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاحد، بان الحشد الشعبي احبط اكبر مؤامرة بالشرق الاوسط.

وقال الخدران في حديث صحفي،ان” داعش الارهابية ما هي الا اجندة امريكية صنعت في مختبرات مخابراتها بالتعاون مع حلفائها من اجل تمزيق العراق وزج مكوناته في مجازر بشعة بدات في الموصل وبقية المحافظات مؤكدا بان الفتوى الكبيرة في حزيران 2014 كانت المنقذ الحقيقي للعراق”.

واضاف الخدران،ان” الحشد الشعبي كان مفاجئة لكل الاجندة الخبيثة التي صنعتها دوائر سي اي اي واحبط مؤامرة كبيرة لم تكن تهدد العراق فحسب بل الشرق الاوسط برمته مؤكدا بان الاساءة لتضحيات قادة ومقاتلي الحشد الشعبي هي خيانة لدماء زكية كانت وراء تحقيق الانتصار على اكبر تهديد يمس العراق في تاريخه الحديث”.

واشار الى ان” استقرار العراق مع بقاء الحشد الشعبي منظومة وطنية ذات ثقل شعبي كبير نها جاءت لانقاذ الوطن”.

وتمر هذه الايام ذكرى بدء اجتياح داعش الارهابي للعديد من المدن العراقية ومنها الموصل في 2014″.

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قيادي: الحشد الشعبي احبط اكبر مؤامرة بالشرق الاوسط والاساءة لتضحياته خيانة
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