العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في كركوك.

وقالت القيادة في بيان انه"وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة بتنفيذ عملية تفتيش في منطقة "الشجرة" بقضاء الحويجة ب‍كركوك ، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والاسلحة الكاتمة والصواريخ بالإضافة الى العثور على مولد كهربائي".

واضافت القيادة انه "تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً".