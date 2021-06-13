النائب حسن سالم: ادعاء الحكومة انها انجزت 70% من البرنامج الحكومي كذب محض واستخفاف بالشعب العراقي

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد النائب حسن سالم ان ادعاءات الحكومة بانها انجزت ‎%‎70 من المنهج الحكومي فرغة وبعيدة عن الواقع وهي كذب محض وتضليل واستخفاف بالشعب العراقي فمازال الوضع الاقتصادي للبلد متردي جدا ليعالج من قبل الحكومة بطريقة تعسفية يدفع ضريبتها المواطن الذي صار يحلم بشراء بطل الزيت والموظفين الذين اصبحت رواتبهم تقل ‎%‎30 بعد رفع سعر صرف الدولار وارتفاع المواد الغذائية وغيرها وادعاءات الحكومة بانها ستجبر الصدع الذي لحق بشريحة الفقراء من خلال شمول عدد كبير براتب الرعاية الاجتماعية وهذه كذبة اخرى حيث تم تقليص الاموال المخصصة للرعاية الاجتماعية في الموازنة والتي حرمت شمول 400 الف عائلة فقيرة وكذلك تزايد عدد العاطلين عن العمل ومنهم حملة الشهادات والخريجين والمحاضرين وكذلك عجز الحكومة عن ايجاد حل لعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وحشد الدفاع .

واضاف سالم اما على المستوى الخدمي فهناك الكثير من المشاريع المتلكئة ومنها توقفت تماما وكذلك المدارس المهدمة التي اصبحت مكبا للنفايات وتدهور بل انعدام الكهرباء في محافظات عدة وكذلك الوضع الصحي المتدهور وسوء الخدمات الصحية .

وتابع سالم اما على المستوى الامني فما زالت القوات الامريكية والتركية تنتهك السيادة وتسرح وتمرح وتجتاح المدن والمحافظات العراقية وتقتل الابرياء المدنيين ولم تفي الحكومة بوعدها بتنفيذ قانون البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق وكذلك تزايد مسلسل الاغتيالات والجريمة والمخدرات وهناك عدة مجالات سيئة ولم تتم معالجتها لايسع ذكرها فاين الانجاز الذي تحقق وبلغ ‎%‎70 فهذا وهم وضرب من الخيال واعلام بعيد عن الواقع .