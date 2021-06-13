الداخلية تصدر توجيهاً يتعلق بـ"البطاقة الوطنية"

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، توجيهاً يتعلق بـ"البطاقة الوطنية".

وقال الغانمي في بيان، ، إنه "بهدف العمل على تخفيف العبء على المواطنين واستكمال الإجراءات الخاصة بهم في منح البطاقة الوطنية، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالمباشرة بنظام الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية".

وأوضح، أن "ذلك جاء لاستيعاب الزخم الحاصل ولتوفير افضل الخدمات للمواطنين .. وسنتابع هذا العمل أولا بأول".