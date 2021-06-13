ذوو شهداء مجزرة سبايكر يحييون ذكرى شهادتهم الأليمة

متابعة / ظاهر العقيلي

احيا ذوو شهداء مجزرة سبايكر ذكرى شهادتهم الاليمة في مدينة تكريت ( القصور الرئاسية ) عام ٢٠١٤ والتي راح ضحيتها مايقارب ال ١٧٠٠ جندي بغير ذنب او جريرة منهم وعلى يد عصابات داعش الارهابي والمتعاونين معهم من ما يسمى بثوار العشائر من عشيرتي البو عجيل والبو ناصر وحسب ما تناقلته وسائل اعلام في حينها .

هذا وقد احيت العوائل الشيعية هذه الذكرى في موقع شهادة الجنود الشباب بالم دموع وحسرة حيث فقدوا فلذات اكبادهم بعملية اجرامية غادرة لا تمت للانسانية باي صلة .

وجاء إحياء الذكرى تذكيراً للعالم أجمع بالافعال الوحشية والهمجية التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق جميع العراقيين دون استثناء وان هذه الجريمة لا يمكن نسيانها وارواح الشهداء ستبقى خالدة في قلوب العراقيين .

يذكر ان هذه المجرزة المروعة حصلت بعد سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة تكريت واسر طلاب القوة الجوية في قاعدة {سبايكر} الجوية في يوم 12 حزيران من العام 2014 وقتلهم بمقابر جماعية في مجمع القصور الرئاسية .