رئيس شركة سيمنز الألمانية للكهرباء: أمريكا ترفض للمرة الثانية عمل شركة سيمنز لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق.

متابعة / ظاهر العقيلي

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية جو كيزر وفي تصريح جديد له أن أمريكا ترفض للمرة الثانية عمل شركة سيمنز لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق. مؤكداً قدرة شركة "سيمنز" على إنهاء الازمة كليا في العراق !

هذا وقد اوضح جو كيزر في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حينها مارس ضغوطاً كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وأضاف كازر أنه "من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة".