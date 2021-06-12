مطالبات نيابية تعيد ملف جريمة المطار الى الواجهة ودعوات لكشف “المتورطين”

دعا النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كشف عن الجهات المتورطة باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

وقال سالم في تصريح صحفي إن “هناك خونة من العراق ساهموا مع الامريكان باستهداف قادة النصر”، مبينا أن “تأخر نتائج التحقيق ماهي الا تسويف ومماطلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف، أن “الحكومة مطالبة بعرض نتائج تحقيق على البرلمان لكشف الجهات الخونة بهذا الفعل”، لافتا إلى ان “الضغوطات الامريكية تحول دون كشف نتائج التحقيق وعرضها على البرلمان”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي اتهم في تصريح سابق ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بممارسة الكذب لمنع الوصول إلى الحقيقية بشان اغتيال قادة النصر، معتبرا أن الكاظمي “أجبن” من أن يعلن النتائج وتحمل التبعات القانونية.