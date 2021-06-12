الجبهة العربية تستذكر فاجعة سبياكر وتدعو لتجنب تكرارها

استذكرت الجبهة العربية في كركوك، السبت، الذكرى السابعة لفاجعة سبياكر التي قام من خلال داعش الإرهابي بإعدام الآلاف من طلبة العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقال نائب رئيس الجبهة ناظم الشمري في تصريح صحفي إنه “نستذكر في مثل هذا اليوم الفاجعة الكبرى والجريمة النكراء التي أقدم عليها داعش الإرهابي ونطالب بعدم تكرارها والبحث في أسباب وقوعها”.

وأضاف الشمري، أنه “يجب القصاص العادل من منفذي تلك الجريمة النكراء وتعويض عوائل الشهداء وتكريمهم، وعدم تمكين عناصر داعش وعوائلهم مرة أخرى، لكي نتجنب وقوع مثل هذه الجرائم”.