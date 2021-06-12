احباط عملية تفجير بحزام ناسف جنوبي الفلوجة

أفاد مصدر أمني، السبت، بضبط حزام ناسف بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر ان “القوات الامنية اقتحمت منطقة الهياكل في حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة ، على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود حزام ناسف في المنطقة المستهدفة”.

وأضاف، أن “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من العثور على الحزام الناسف واحباط محاولة تفجيره من بقايا داعش”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الحزام المضبوط دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوة المقتحمة”.

يشار الى ان القوات الامنية نشرت منظومة كاميرات مراقبة امنية في الطرق الرئيسية والفرعية وفي الاحياء السكنية لرصد أي حركة مشبوهة.