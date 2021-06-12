العصائب: امريكا ترغب بايجاد بؤر توتر في المناطق المحررة بنقل عوائل الارهاب

أكد عضو المكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي، السبت، إن نقل عوائل الإرهاب من مخيم الهول الى الجدعة هي رغبة إمريكية لايجاد بؤر توتر جديدة.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن “نقل عوائل الارهابين من مخيم الهول الى الجدعة هي رغبة إمريكية لايجاد بؤر توتر داخل المناطق المحررة“ مبيناً أن ” امريكا تسعى لجلب عوائل الارهاب لتكون قريبة من قريبة من أهلها ودافع ايضاً لاطالت البقاء الامريكي داخل العراق“.

واضاف ان”نقل عوائل الارهاب الى مخيم الجدعة يعني نقل ابناء الدواعش لتربيتهم على الفكر الداعشي الذي مارسه اهلهم تجاه المناطق المحررة“.

واشار ”على الحكومة إن تسرع بإخراج القوات الامريكية من العراق وتمنع عودة الارهابيين وعوائلهم الى محافظة نينوى ويجب ان تعلم ان الامر مرفوض تماماً“.

يذكر ان الحكومة امرت بنقل عوائل الارهابيين من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في نينوى وبصفة فردية دون علم البرلمان.