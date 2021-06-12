النائب حسن سالم : صمت الحكومة العراقية اتجاه الانتهاكات التركية دليل على التواطئ مع الاتراك وعدم احترام السيادة الوطنية .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد النائب حسن سالم ان صمت الحكومة العراقية تجاه التوغل التركي في الاراضي العراقية واخرها بناء قاعدة تركية داخل العراق دليل على التواطئ مع الاتراك وعدم احترام سيادة البلد .

وقال سالم في بيان له ان الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مطالبتين بمجابهة هذا الاحتلال التركي ووضع حد لهذه الانتهاكات وبعكسه فان يعد منتهكا للمادة 79 من الدستور لحنثه باليمين الدستوري وبالتالي فانه غير مؤتمن بالحفاظ على السيادة الوطنية وهذا كاف لاقالته .

وطالب سالم البرلمان الى تخصيص جلسة تتناول توغل الاحتلال التركي واتخاذ قرارات تلزم الحكومة بتنفيذ قانون البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق