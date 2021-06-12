الأخبار

النائب حسن سالم : صمت الحكومة العراقية اتجاه الانتهاكات التركية دليل على التواطئ مع الاتراك وعدم احترام السيادة الوطنية .


متابعة / ظاهر العقيلي

اكد النائب حسن سالم ان صمت الحكومة العراقية تجاه التوغل التركي في الاراضي العراقية واخرها بناء قاعدة تركية داخل العراق دليل على التواطئ مع الاتراك وعدم احترام سيادة البلد .

وقال سالم في بيان له ان الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مطالبتين بمجابهة هذا الاحتلال التركي ووضع حد لهذه الانتهاكات وبعكسه فان يعد منتهكا للمادة 79 من الدستور لحنثه باليمين الدستوري وبالتالي فانه غير مؤتمن بالحفاظ على السيادة الوطنية وهذا كاف لاقالته .

وطالب سالم البرلمان الى تخصيص جلسة تتناول توغل الاحتلال التركي واتخاذ قرارات تلزم الحكومة بتنفيذ قانون البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب حسن سالم : صمت الحكومة العراقية اتجاه الانتهاكات التركية دليل على التواطئ مع الاتراك وعدم احترام السيادة الوطنية .
اعتقال عصابة سرقة في صلاح الدين
بالصور: قوافل ذي قار من ذوي ضحايا سبايكر يصلون لسامراء لإحياء ذكرى المجزرة يوم غد في القصور الرئاسية بتكريت.
مفوضية الانتخابات تعتزم طباعة بطاقات بايومترية لثلاثة مواليد جديدة
بصمة صوتية للواء البطل عبد الكريم خلف يكشف فيها معلومات لاول مرة عن فتنة تشرين
عبر سفوان.. دخول عشرات صهاريج الأوكسجين إلى العراق
معالجة عبوة ناسفة في بابل
القبض على عدد من المطلوبين في بغداد بينهم محكوم غيابيا بالسجن عشر سنوات
برلمانية: شبح داعش ما زال يهدد نينوى بعد مرور سبع سنوات على "سقوطها"
بالفيديو .... تقرير عن المجرمة منال يونس التي تسببت باعدام الاف العراقيين بينهم الشهيدة بنت الهدى وتستلم حاليا راتب تقاعدي بدرجة مدير عام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك