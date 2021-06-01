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اعتقال الارهابية ام حفصة الراوي في الغزالية ببغداد


تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على الارهابية (ا، ر، ن) المطلوبة وفق المادة ٤/ارهاب وتكنى (ام حفصة الراوي)،

وتمت العملية من خلال رصد تحركاتها في منطقة(الغزالية) ببغداد، حيث اكدت المعلومات الاستخبارية ان الارهابية(ام حفصة الراوي) عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية ، وتقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع الكرخ

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