النائب حسن سالم : الحشد الشعبي هو الفيصل في تمييز الوطني من العميل .

متابعة / ظاهر العقيلي

قال النائب حسن سالم وفي مؤتمر صحفي ان الحشد الشعبي هو صمام امان العراق وهو نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لانقاذ العراق .

واضاف سالم ان الحشد الشعبي هو ثمرة فتوى المرجعية المباركة وهو المدافع والحامي للدستور والسيادة وهو الفيصل في تمييز الوطني من العميل ومن الطبيعي جدا ان يستهدف الحشد الشعبي والذي احبط اكبر مخططات امريكا ومن يتبعها .

وتابع سالم انه عندما انتصر العراق على فلول داعش الارهابية المنهزمة كان الحشد الشعبي والفتوى المباركة احد الركائز الاساسية للقضاء على عصابات داعش .

ونوه سالم ان المخطط الذي ارادت به امريكا ان تستهدف العراق بوحدته وشعبه وارادت احتلال العراق وتمزيقه وعمليات التقسيم التي سعت لها احبطها الحشد الشعبي واحبط كل المخططات .

وبين سالم ان الحشد الشعبي احبط كل مخططات امريكا وعملائها وهو حجر عثره في طريق قوات الاحتلال لذلك من الطبيعي ان يستهدف تارة بحرب وتارة عن طريق القصف وتارة عن طريق الشائعات وتارة بالاعتقالات العشوائية عن طريق امريكا او بعض عملائها سواءا في الداخل او الخارج .

واوضح سالم ان الصيحات تتعالى من اجل اسقاط هيبة الحشد الشعبي واضعافه . واكد سالم ان الشعب العراقي مدان لهذه الارواح الطيبة والنقية من الشهداء والجرحى والمقاتلين الموجودين ويجب ان لا نسقط به او نحاول اضعافه وان من يتحدث اليوم عن هيبة الدولة فهيبة الدولة تصان من خلال الحفاظ على هذا الحشد المقدس وهو قوة للعراق مع باقي صنوف وتشكيلات القوات الامنية العراقية وان هيبة الدولة تعزز من خلال احترام والحفاظ على هذا الحشد .

واستطرد سالم هيبة الدولة هي ان يكون القرار عراقي لا ان يكون القرار امريكي فالى هذه اللحظة توجد قوات امريكية قتالية في العراق وهذا هو مساس مباشر بالسيادة العراقية .

واختتم سالم علينا ان نصون هذا الحشد المقدس وان نصون بلادنا من الاحتلال حتى نحفظ هيبة الدولة وان نسلك الطرق القانونية والدستورية في كل ما يخص مؤسساتنا الامنية وان عملية اعتقال القائد المجاهد قائد عمليات الانبار قاسم مصلح ما هي الا عبارة عن فوضى .