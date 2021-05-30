الأمن النيابية: الكاظمي يتحمل مسؤولية اي تداعيات بشأن مخيم الهول

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، الاحد، أن رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت يتحمل المسؤولية المباشرة عن اي تداعيات خطيرة ترافق عودة عوائل مخيم الهول السوري للبلاد.

وقال تقي في تصريح صحفي ان” موقفنا واضح وثابت في دعم العوائل النازحة ممن يكون موقفها الامني سليم في كل مناطق البلاد لكن الموقف من عوائل مخيم الهول السوري مختلف لانها تشكل خطر يمس امن العراق خاصة وان اغلبهم مؤمن بفكر ارهابي تسبب في قتل مئات الالاف من الابرياء ولاتزال المناطق تئن من وجع مجازر التنظيم الارهابي”.

واضاف تقي،ان” رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية المباشرة عن اي تداعيات خطيرة ترافق عودة عوائل الهول السوري التي نرى بانها ستكون بداية سيناريو يخطط له للاضرار بالامن في العراق من خلال ثاني اكبر مدنه ناهيك عن رفض شعبي كبير لهذه الخطوة “.

ويضم مخيم الهول السوري الالاف من اسر قادة تنظيم “ داعش” الاجرامي من جنسيات مختلفة بينها العراقي.