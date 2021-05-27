سياسي إيزيدي: اعتقال قيادي في الحشد استهداف سياسي

وصف السياسي الإيزيدي فهد حامد، الخميس، اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بأنه استهداف سياسي تقف خلفه جهات تريد تسقيط الحشد.

وقال حامد في حديث صحفي إن “ الحشد الشعبي مؤسسة وطنية ساهمت بالدفاع عن جميع العراقيين بكل مكوناتهم دون النظر إلى طائفة أو قومية، ويجب احترام تلك التضحيات”.

وأضاف أن “اعتقال قادة الحشد تقف خلفه مؤامرة دولية تريد إسقاط الحشد الشعبي والتقليل من شأنه، ونحن الإيزيدية نرفض هذا القرار ونطالب بعد تكرار هذا الأفعال التي تريد جر البلاد للفوضى”.

وكانت قوة أمنية قد قامت باعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الأمر لاقى اعتراضا شعبيا وسياسيا من قبل جهات مختلفة.