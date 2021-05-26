امني: تحركات القطعات الأمنية داخل العاصمة مخطط محتمل لإعلان حكومة طوارئ

اكد الخبير الامني، معن الساعدي، الأربعاء، وجود حركات غريبة وتنقلات لفرق عسكرية داخل العاصمة بغداد.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي، ان” البلاد مقبلة على منزلق خطر ولملمة الأمور أصبحت امرا واجبا كون الانظار جميعها تتجه صوب اعلان حكومة طوارئ في البلاد”.

ونوه الى ان” المخطط العسكري لحركات القطعات يدل على وجود عملية اعلان طوارئ داخل البلاد بعد وصول الحكومة الى قناعة بعدم إمكانية تأجيل الانتخابات”.

وحذر الساعدي، من “قيام الحكومة بهذا المخطط الخطير كون الأرضية السياسية لم ترص جيدا وهناك معارضة داخل العملية السياسية لمثل هذا الامر”.

واشار الى ان” إدخال البلاد في نفق الطوارئ قد يعيدها الى نقطة البداية وحرب الشوارع”.