مصدر امني : ما يقارب من 100 عائلة للدواعش دخلوا الاراضي العراقية في وقت بدء التظاهرات يوم امس

افاد مصدر امني مسؤول ان ما يقارب من 100 عائلة للدواعش دخلوا الاراضي العراقية تزامنا مع التظاهرات التي خرجت يوم امس في بغداد

واوضح المصدر انه في نفس وقت نزول التظاهرات يوم امس لشوارع بغداد وحصل ما حصل من صدامات وحرق كالعادة ان مايقارب ١٠٠ عائلة للدواعش دخلوا الاراضي العراقية قادمين من مخيم الهول في سوريا

وتابع المصدر ان قافلة مكونة من 10 حافلات تحمل عوائل د!عش دخلت إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل وبدأت الجهة المسؤولة عن إدارة المخيم بتوزيع العائلات على الخيم المعدة مسبقًا.

واوضح المصدر ان مخيم الهول ليس مخيما عاديا انه مدرسة تدريب فكري وعسكري لجماعات متشددة تكفيرية قد يكون تنظيم القاعدة وداعش طائر وديع بالنسبة لتلك الجماعات وكل ذلك برعاية واشراف مباشرين من الانظمة الصهيواميركية ضمن سيناريوهات مستقبلية ليست بالبعيدة، فهل هذا التوقيت صدفة ام انه اخر دبر بليل والمبخوت مصطفى بن مشتت على علم او شريك به ؟؟!!