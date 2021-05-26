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بامر من مصطفى عبد اللطيف مشتت قوةٌ أمنيةٌ خاصة تلقي القبض على احد قادة عمليات الحشد \"قاسم مصلح


افاد مصدر مطلع قبل قليل ان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت اعطى اوامر باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي 

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان مشتت ارسل قوة امنية لاعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي ولم يذكر المصدر سبب الاعتقال

مشيرا الى ان الاوضاع على فوهة بركان حاليا في محافظة كربلاء المقدسة كون مصلح يعتبر احد قادة الحشد في المحافظة الذين يشار لهم بالبنان واثارت عملية اعتقاله موجة من الغضب العارم داخل المحافظة 

يذكر ان قاسم مصلح كان امر لواء علي الاكبر لاكثر من سنتين بعدها استقال واسس لواء جديد اسماه لواء الطفوف بعدها اصبح قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي 

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