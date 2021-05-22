ابرار الخالص يطردون اتباع الضال المضل الارهابي المدعو محمود الصرخي ويغلقون مقرهم

الـــــضال المــضل الارهابي محمود الصرخي

افاد مصدر صحفي اليوم السبت ان اهالي قرية بقضاء الخالص قاموا باغلاق مقر تابع للضال المضل الارهابي المدعو محمود الصرخي

واوضح المصدر ان ابرار هذه القرية المدافعة عن العقيدة والمذهب طردت العشرات من اتباع هذا الضال المضل وقاموا بضربهم بعد الفتاوى الضالة والمنحرفة التي اصدرها هذا الضال

يذكر ان اخر فتوى ضالة اصدرها هذا الارهابي المجرم تحدث عن مرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام حيث ادعى هذا الدعي المجرم ان هذا المرقد المعروف حاليا ليس للامام علي عليه السلام وانما لقبر المغيرة بن شعبة مرددا بذلك مزاعم واكاذيب الوهابية الذين ربوه وعلموه الانحراف والتدليس

كما ادعى هذا المنحرف ان السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لم يكسر ضلعها ولم يسقط جنينها اطلاقا وهو المحسن عليه السلام وغيرها من الاكاذيب والانحرافات التي يحاول نشرها بين صفوف الشباب الشيعي لاستمالتهم لجانبه